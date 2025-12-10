Aspio e centro abitato di San Biagio il sopralluogo del sindaco con i tecnici di Anas

Oggi il sindaco di Osimo, Michela Glorio, insieme all’assessore alla viabilità Lorenzo Bottegoni, ha effettuato un sopralluogo in via Ancona, coinvolgendo anche i tecnici di Anas. L'ispezione ha riguardato l’Aspio e il centro abitato di San Biagio, nel corso di un intervento volto a valutare lo stato della viabilità e le future esigenze di intervento.

