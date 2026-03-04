Interruzione idrica prolungata a Sabaudia San Felice Circeo e Terracina

L’interruzione idrica ha interessato ieri pomeriggio sei comuni della provincia di Latina, tra cui Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina. Dopo diverse ore di sospensione, il flusso è stato ripristinato nella zona di Latina. La sospensione è stata programmata da Acqualatina e si è protratta dalle 15 di martedì 3 marzo.

E' stato ripristinato il flusso idrico a Latina dopo l'interruzione programmata da Acqualatina dalle 15 di ieri, martedì 3 marzo, che ha riguardato in realtà sei comuni della provincia pontina. In alcuni quartieri del capoluogo l'acqua è tornata a singhiozzo e spesso con bassa pressione e flusso debole. I disagi però restano in tre comuni. Acqualatina ha infatti comunicato questa mattina, 4 marzo, che a causa di ulteriori imprevisti tecnici, l'interruzione idrica è prolungata nei comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina. Il ripristino del servizio è previsto nel corso della mattinata. “I lavori sono necessari per consuete attività di monitoraggio delle reti e degli impianti, finalizzato a ripristinare la piena efficienza dell’infrastruttura e a prevenire possibili criticità”, spiega Acqualatina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, e Terracina senz’acqua: quando e doveAcqualatina informa che martedì 3 marzo 2026, a partire dalle ore 15:00, verranno effettuati lavori urgenti e programmati sulla condotta adduttrice...

