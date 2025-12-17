San Felice Circeo-Sabaudia firmato l’accordo con la Regione per lo screening ambientale nei siti Natura 2000

È stato firmato a San Felice Circeo un accordo tra la Regione Lazio e le autorità locali per avviare uno screening ambientale nei siti Natura 2000 della zona. L'iniziativa mira a tutelare e preservare il patrimonio naturalistico, definendo interventi e strategie di conservazione. L'accordo rappresenta un passo importante per la gestione sostenibile del territorio.

San Felice Circeo, 17 dicembre 2025 – È stato firmato a San Felice Circeo l'accordo tra la Regione Lazio, nella persona del dott. Paolo Alfarone, Direttore della Direzione regionale Programmazione economica, Fondi europei e Patrimonio naturale, e i Comuni di San Felice Circeo e Sabaudia, con sottoscrizioni distinte per ciascun ente, finalizzato alla semplificazione delle procedure di screening di valutazione di incidenza ambientale per specifiche categorie di interventi edilizi e infrastrutturali ricadenti nei Siti della Rete Natura 2000. All'incontro e alla firma hanno partecipato il sindaco di San Felice Circeo, dott.

SAN FELICE CIRCEO: L’intesa è orientata a snellire l’iter amministrativo, ridurre i tempi delle istruttorie e rafforzare la collaborazione istituzionale, garantendo al contempo il pieno rispetto delle tutele ambientali previste dalla normativa europea, nazionale e re - facebook.com facebook

