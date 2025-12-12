Sciacca diventa capitale del gusto | l’International street food anima la città per 3 giorni

Sciacca si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti gastronomici più attesi del calendario nazionale. Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre la città ospiterà una nuova tappa dell’International street food, il grande festival itinerante dedicato al cibo di strada che ogni anno attraversa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

SCIACCA DIVENTA CAPITALE DEL GUSTO Dal 12 al 14 dicembre 2025 Piazza Scandaliato ospita l'International Street Food, il grande festival dedicato ai sapori del mondo. Tre giorni tra stand, food truck e specialità da ogni continente.

Si inaugurano a Sciacca museo del corallo e mostra - Si inserisce tra le iniziative di Agrigento capitale italiana della cultura 2025 l'inaugurazione, in programma sabato sera a Sciacca tra i vicoli del centro storico cittadino, del museo del corallo, ... Si legge su ansa.it