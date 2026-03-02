International Street Food come cambia la viabilità in via Verdi

In vista dell'International Street Food che si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 marzo in via Verdi, sono state previste modifiche temporanee alla viabilità. Durante queste giornate ci saranno chiusure e deviazioni per consentire lo svolgimento dell'evento senza problemi. La strada sarà interessata da interventi che riguarderanno la regolamentazione del traffico e il posizionamento delle installazioni.

In occasione dell'International Street Food, in programma davenerdì 6 a domenica 8 marzo in via Verdi, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità. Dalle ore 08:00 del 06032026 alle ore 02:00 del 09032026:in Via Verdi, da Via Magnani a Via Bodoni, escluse intersezioni.