Mercato Inter retroscena estivo su Baturina Sondaggio per Ndoye | ecco la risposta del Nottingham Forest

In questo articolo si approfondiscono alcune novità di mercato relative all'Inter, tra cui il retroscena estivo su Baturina e l'ultimo sondaggio riguardante Ndoye, con la risposta del Nottingham Forest. Un’analisi obiettiva delle trattative in corso e delle possibili evoluzioni per la squadra nerazzurra.

Inter News 24 Mercato Inter, spunta un retroscena su Baturina. Intanto avanza un sondaggio per Ndoye: ecco la risposta del Nottingham. L’ Inter ha scelto il profilo per sostituire l’infortunato Dumfries: si tratta del grande ex Ivan Perisic. Secondo la Gazzetta dello Sport, il croato è balzato in pole position, alimentando i sogni dei tifosi anche attraverso i social, dove ha dato il benvenuto al nuovo acquisto nerazzurro e connazionale Jakirovic. Tuttavia, la trattativa vive una fase di attesa strategica legata ai risultati sportivi del club di Eindhoven. Nonostante il tecnico Bosz lo abbia risparmiato nell’ultimo turno di campionato, il club olandese ha per ora opposto un muro alla richiesta di addio del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

Approfondimenti su Mercato Inter

Il calciomercato invernale dell’Inter si concentra su alcune questioni principali, tra cui il futuro di Davide Frattesi e l’eventuale arrivo di un nuovo esterno destro, con il nome di Dan Ndoye che torna a essere considerato.

L'Inter si mantiene attenta al calciomercato e, nell'ambito delle trattative per Frattesi con il Nottingham Forest, ha avanzato una richiesta di informazioni su Ndoye.

Ultime notizie su Mercato Inter

