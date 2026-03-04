Inter Primavera a Parma solo 0-0 | vittoria rimandata

L’Inter Primavera affronta il Parma e termina la partita senza reti, con un risultato di 0-0. La squadra nerazzurra non riesce a ottenere i tre punti e rimanda la vittoria a una prossima occasione. La sfida si svolge sul campo del Parma e si conclude con il punteggio invariato. Nessun gol viene segnato durante l’incontro.

L’ Inter Primavera non riesce a tornare alla vittoria e impatta 0-0 sul campo del Parma. Per la squadra di Benito Carbone è il quinto risultato consecutivo senza i tre punti in campionato, un dato che pesa anche sulla classifica: i nerazzurri scivolano infatti all’ottavo posto, momentaneamente fuori dalla zona playoff. La gara del Tardini ha vissuto due volti molto diversi. Nel primo tempo le occasioni sono state praticamente inesistenti, con entrambe le squadre attente soprattutto a non concedere spazi. Ritmi bassi e poche emozioni, con i portieri quasi mai chiamati in causa. Ripresa frizzante ma non nessuna rete. La partita si accende nella ripresa, quando il Parma parte con grande aggressività e nel giro di appena trenta secondi, al 52’, colpisce addirittura due traverse. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Inter Primavera, vittoria spettacolo col Cagliari: 4-3 e secondo posto a -1 dal Parma capolista!Vicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Lecce-Inter, rimonta Champions rimandata: Chivu pensa solo alla fuga scudettoDall’estremo Nord al profondo Sud, nel giro di pochi giorni: l’Inter prova a ritrovare la bussola del suo Grand tour da un estremo all’altro d’Europa. Milan-Bologna 1-0: gol e highlights | Serie A Contenuti e approfondimenti su Inter Primavera. Temi più discussi: Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati; Tabellino partita Inter U20 vs Parma U20; Maledetta Primavera; Scheda squadra Inter U20. DIRETTA/ Parma Inter Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (oggi 4 marzo 2026)Diretta Parma Inter Primavera streaming video tv: i ducali sognano il primo posto in campionato, i nerazzurri vogliono il pass per i playoff. ilsussidiario.net Primavera - Parma-Inter, 0-0 al 5': subito ammonito JakirovicPARMA-INTER 0-0 6' - Jakirovic subito ammonito. Entrata dura su Diop, giallo giusto. 5' - Primo tiro per il Parma. Diop tenta la gran soluzione da fuori area: collo esterno ... fcinternews.it Primavera - Gli Up&Down di Parma-Inter: #Taho, una parata ma è fondamentale. #Zarate ancora spento x.com Primavera, Parma-Inter 0-0 risultato finale: un altro pareggio per i nerazzurri, quinta gara consecutiva senza vittorie in campionato. Il report del match facebook