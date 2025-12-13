Inter Primavera vittoria spettacolo col Cagliari | 4-3 e secondo posto a -1 dal Parma capolista!

Inter Primavera ottiene una vittoria emozionante contro il Cagliari, chiudendo la quindicesima giornata con un punteggio di 4-3. Con questa vittoria, i nerazzurri consolidano il secondo posto in classifica, a una lunghezza dal Parma capolista. Una prestazione ricca di gol e spettacolo che rafforza le ambizioni della squadra nella stagione.

Inter News 24 Inter Primavera, successo pesante nella quindicesima giornata: i nerazzurri superano il Cagliari 4-3 al termine di una gara ricca di gol ed emozioni. Torna a vincere in campionato l’Inter Primavera, che conferma il suo ottimo momento battendo 4-3 il Cagliari in una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo secondo. La squadra allenata da Benito Carbone, tecnico nerazzurro, allunga così la propria striscia positiva a otto risultati utili consecutivi (sei vittorie e due pareggi), portandosi provvisoriamente al secondo posto in classifica, a una sola lunghezza dal Parma capolista. La gara si apre con un avvio vivace e il Cagliari passa in vantaggio al 16’ con Trepy, bravo a ribadire in rete dopo un palo colpito da Sulev. Internews24.com

