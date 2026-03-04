Inter Marotta | Nuovo stadio con il Milan perché entrambi abbiamo idee futuristiche

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha annunciato che la società sta lavorando alla costruzione di un nuovo stadio in collaborazione con il Milan, con l’obiettivo di realizzarlo nella zona di San Siro. La decisione è stata comunicata durante un’intervista a 'DAZN', dove Marotta ha spiegato che entrambe le squadre condividono visioni innovative per il futuro degli impianti sportivi.

Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter, ha parlato a 'DAZN' - così come il suo collega rossonero, Paolo Scaroni - della futura costruzione del nuovo stadio di Milano, condiviso da Milan e Inter, sempre in zona San Siro. Ecco, dunque, qui di seguito le sue dichiarazioni. "Perché lo stadio condiviso? Perché è una matrice unica, la storia lo dice: a San Siro hanno giocato per decenni sia Milan che Inter. Milano è Milan e Inter, è logico continuare questo percorso perché entrambi hanno idee futuristiche. Oggi gli standard richiesti non sono più rispettabili: è normale che dobbiamo costruire uno stadio che rappresenti gli standard di modernità, in termini di sicurezza, affluenza, ospitalità", ha detto Marotta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

