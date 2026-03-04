Intelligenza artificiale in sanità | quali sono i vantaggi e come migliorare le prestazioni mediche

L'intelligenza artificiale sta entrando nel settore sanitario, attirando l'attenzione di esperti e istituzioni. Si discute di come questa tecnologia possa supportare diagnosi più accurate e ottimizzare i processi clinici. Recentemente, a Bruxelles, si sono svolti incontri dedicati a chiarire i benefici e le potenzialità dell'uso dell'IA nelle strutture mediche.

Interviste all'onorevole Valentina Palmisano e al professor Giulio Sozzi, coordinatori del convegno tematico svolto a Bruxelles, presso la sede del Parlamento Europeo BRUXELLES (BELGIO) - Il tema dell'intelligenza artificiale arriva a toccare anche l'ambito sanitario. Nel video, le interviste all'onorevole Valentina Palmisano (M5s - The Left) e al professor Giulio Sozzi, coordinatori del convegno “Intelligenza artificiale in sanità: sfide e opportunità per la chirurgia in Europa”, che ha avuto luogo il 3 marzo 2026 presso il Parlamento Europeo a Bruxelles. Un'iniziativa in memoria del dottor Giovanni Scambia, rinomato ginecologo prematuramente scomparso circa un anno fa e pioniere delle tecniche relative all'intelligenza artificiale in medicina. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Intelligenza Artificiale a scuola: quali sono le opportunità, i rischi e i doveri dei docenti? [GUIDA pratica]

Scienza, così l’Intelligenza Artificiale diffonde false informazioni medicheI sistemi di intelligenza artificiale usati in ambito sanitario possono ripetere informazioni mediche false presentandole come se fossero corrette,...

Jupiter Turns Direct in Gemini (March 11, 2026) | for All Zodiac Signs | Vedic Astrology Predictions

Altri aggiornamenti su Intelligenza artificiale

Temi più discussi: Intelligenza artificiale in sanità: guida alla progettazione responsabile; Intelligenza artificiale e sanità, agli operatori serve formazione e supporto per affrontare le sfide italiane; Intelligenza artificiale in sanità: formazione per 50mila professionisti; Sanità e intelligenza artificiale: piano J&J-Microsoft per formare 50mila operatori.

Forum Salute e Sanità 4a edizione, Martinelli: Con l’intelligenza artificiale scegliamo l’intervento più appropriatoSull'ambito della ricerca abbiamo delle novità importanti, soprattutto per la definizione delle patologie delle valvole cardiache ... telenord.it

Forum Salute e Sanità 4a edizione, Castanini: Liguria modello di sanità digitale, dal PS Tracker all’intelligenza artificialeQuesto primato è riconosciuto anche dagli altri operatori del settore, pubblici e privati. La Liguria è inoltre Regione capofila per l’intelligenza artificiale applicata alla sanità, al turismo e alla ... telenord.it

il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) facebook

No, non è un video realizzato con l’intelligenza artificiale: Melania Trump ha davvero presieduto una sezione del consiglio di sicurezza Onu intitolata “Bambini, tecnologia ed educazione nei conflitti”, a poche ore dall’omicidio di 148 bambine della scuola elem x.com