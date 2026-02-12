Scienza così l’Intelligenza Artificiale diffonde false informazioni mediche

Da ildenaro.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intelligenza artificiale usata in medicina può diffondere informazioni false senza che nessuno se ne accorga. I sistemi, infatti, ripetono dati sbagliati, specialmente quando si trovano in testi che sembrano cartelle cliniche o discussioni sui social. Questo può portare a errori nelle diagnosi o nei trattamenti, creando confusione tra medici e pazienti.

I sistemi di  intelligenza artificiale usati in ambito sanitario  possono ripetere  informazioni mediche false  presentandole come se fossero corrette, soprattutto quando queste sono inserite in testi che imitano il linguaggio di cartelle cliniche o discussioni sui social. E’ il risultato principale di un ampio studio guidato da  Mahmud Omar ed Eyal Klang dell’Icahn School of Medicine  at Mount Sinai, insieme a  Girish N. Nadkarni  e colleghi del Mount Sinai Health System, pubblicato su  The Lancet Digital Health.  La ricerca ha analizzato  oltre un milione di interazioni  con nove grandi modelli linguistici (LLM), mettendo alla prova la loro capacita’ di riconoscere e bloccare la disinformazione medica.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su Intelligenza Artificiale

Luca Giordano e l’Intelligenza Artificiale a Città della Scienza

Scopri come Luca Giordano si confronta con le innovazioni dell’Intelligenza Artificiale in un weekend all'insegna della scoperta e della creatività.

Operazione "Fake family": false identità create con l'intelligenza artificiale per incassare gli assegni: scoperta truffa all'Inps

Gli agenti della polizia hanno smascherato una truffa lunga e complicata all’Inps.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Salute e Intelligenza Artificiale (Ai): Sarà La Fine dei MEDICI

Video ???? Salute e Intelligenza Artificiale (Ai): Sarà La Fine dei MEDICI? ???

Ultime notizie su Intelligenza Artificiale

Argomenti discussi: Prism di OpenAI alla prova: così l’AI cambia la scienza; Niino: l'innovazione AI per una mobilità sanitaria sostenibile; Parisi, premio Nobel, alle radici dell’Intelligenza Artificiale; L'intelligenza vegetale e i presunti comportamenti sociali delle piante possono essere un'idea problematica. Un libro sfida queste teorie: Non sono animali verdi.

scienza così l intelligenzaScienza, così l’Intelligenza Artificiale diffonde false informazioni medicheI sistemi di intelligenza artificiale usati in ambito sanitario possono ripetere informazioni mediche false presentandole come se fossero corrette, soprattutto quando queste sono inserite in testi che ... ildenaro.it

All’Università di Stirling il nuoto incontra l’intelligenza artificiale.SwimTrack. Un modello predittivo che aiuta i coach a leggere meglio la performance.. ph: Università di Stirling Cookies Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei ... nuoto.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.