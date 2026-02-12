Scienza così l’Intelligenza Artificiale diffonde false informazioni mediche

L’intelligenza artificiale usata in medicina può diffondere informazioni false senza che nessuno se ne accorga. I sistemi, infatti, ripetono dati sbagliati, specialmente quando si trovano in testi che sembrano cartelle cliniche o discussioni sui social. Questo può portare a errori nelle diagnosi o nei trattamenti, creando confusione tra medici e pazienti.

I sistemi di intelligenza artificiale usati in ambito sanitario possono ripetere informazioni mediche false presentandole come se fossero corrette, soprattutto quando queste sono inserite in testi che imitano il linguaggio di cartelle cliniche o discussioni sui social. E’ il risultato principale di un ampio studio guidato da Mahmud Omar ed Eyal Klang dell’Icahn School of Medicine at Mount Sinai, insieme a Girish N. Nadkarni e colleghi del Mount Sinai Health System, pubblicato su The Lancet Digital Health. La ricerca ha analizzato oltre un milione di interazioni con nove grandi modelli linguistici (LLM), mettendo alla prova la loro capacita’ di riconoscere e bloccare la disinformazione medica.🔗 Leggi su Ildenaro.it

