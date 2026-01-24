Falso Chianti Sul web 2.500 contenuti illeciti

Il Chianti Docg è uno dei vini italiani più conosciuti e apprezzati. Tuttavia, sul web si trovano numerosi contenuti illeciti legati a questo prodotto, rendendo importante distinguere tra realtà e imitazioni. La diffusione di materiali non autorizzati e falsificazioni può ingannare i consumatori e compromettere la reputazione del vero Chianti. È fondamentale affidarsi a fonti affidabili per garantire autenticità e qualità.

Il Chianti, nel senso di vino Docg, è molto diffuso online ma tanti sono gli illeciti che circolano sulla rete. Per questo il Consorzio Vino Chianti ha commissionato un apposito report (Online Brand Protection Overview 2025) per individuare usi impropri del marchio. Sono 411 i siti interessati dalla presenza di materiale irregolare per oltre 2.500 contenuti, dai wine kit per la produzione domestica a vestiti e bicchieri che raffigurano – senza autorizzazione – l'immagine del vino rosso toscano. Sono stati individuati negli ultimi sei mesi nell'ecosistema digitale, tra siti web, piattaforme di e-commerce e marketplace, social network e nomi a dominio che utilizzano in modo improprio la denominazione Chianti.

