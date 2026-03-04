InStabile nuovo sopralluogo tecnico Biti | Prioritario il rispetto della legge

InStabile ha effettuato un nuovo sopralluogo tecnico a Firenze, e Biti ha ribadito che il rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni del settore sismico del Genio civile rimane una priorità assoluta. Ha anche espresso apprezzamento per le attività di InStabile Culture in Movimento, sottolineando comunque l’importanza di seguire attentamente le leggi e le regole per garantire la sicurezza pubblica.

Firenze, 4 marzo 2026 – Esprime "apprezzamento per le attività di" InStabile culture in movimento ma è "impossibile derogare alle norme vigenti e alle prescrizioni del settore sismica del Genio civile: sono prioritari il rispetto della legge e la sicurezza dei cittadini". Così in una nota l'assessora comunale all'urbanistica Caterina Biti in merito alla situazione dello spazio culturale. Biti definisce poi "incomprensibile l'accusa di mancata collaborazione" rivolta a Palazzo Vecchio: "L'amministrazione comunale ha incontrato quattro volte l'associazione tra ottobre 2024 e gennaio 2026, in tre occasioni alla mia presenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - InStabile, nuovo sopralluogo tecnico. Biti: “Prioritario il rispetto della legge” Legge 104: dal 2026 congedi più lunghi e smart working prioritarioDopo oltre trent’anni viene affiancata dalla Legge 106: congedi fino a 24 mesi, nuovi permessi retribuiti e diritto di precedenza allo smart working... Legge 104, cosa cambia da gennaio 2026: chi può richiedere congedi lunghi e smart working prioritarioDal 2026 cambiano le tutele per i lavoratori fragili: con la Legge 1062025 arriva infatti un congedo straordinario fino a 24 mesi e la priorità... Una raccolta di contenuti su InStabile nuovo sopralluogo tecnico.... Temi più discussi: InStabile, Biti: 'Apprezzamento per le attività ma è impossibile derogare alle norme vigenti'; Lo spazio culturale InStabile a Varlungo a rischio chiusura; Il Comune a ’InStabile’: Via la tensostruttura. E l’associazione va al Tar. InStabile, Biti: 'Apprezzamento per le attività ma è impossibile derogare alle norme vigenti'Come Amministrazione Comunale siamo consapevoli e apprezziamo il valore delle attività svolte dall’associazione InStabile, ma non ci sono i requisiti normativi per la permanenza nei mesi invernali de ... 055firenze.it Firenze, l'Instabile ricorre al Tar contro la richiesta del Comune di rimuovere il tendone da circo: «È regolare, così non possiamo andare avanti»L'appello delle fondatrici dello spazio di Varlungo: «Prima la chiusura del bistrot, adesso questo. La mancanza di certezze sta generando una situazione di frustrazione e precarietà lavorativa insoste ... corrierefiorentino.corriere.it Meteo: Weekend più instabile, Sabato 7 e Domenica 8 primi Temporali primaverili al Centro-Sud facebook . @vonderleyen: La situazione in Medio Oriente resta instabile. Ma tre cose sono chiare: In primo luogo, c'è una rinnovata speranza per il popolo iraniano, da tempo sofferente. Sosteniamo fermamente il loro diritto a determinare autonomamente il proprio futur x.com