Legge 104 | dal 2026 congedi più lunghi e smart working prioritario

Dopo oltre trent’anni la Legge 104 entra in una nuova fase con il 2026. Vien infatti affiancata dalla legge 106, portando congedi più lunghi, nuovi permessi retribuiti e soprattutto smart working prioritario. La riforma amplia così le tutele per i lavoratori fragili e per chi convive con patologie gravi o invalidanti e a chi si prende cura in modo continuativa di familiari con gravi patologie. Legge 104: cosa cambia davvero dal 2026. La legge 106 non sostituisce la Legge 104 ma la integra, con strumenti su tre fronti chiave: conservazione del posto di lavoro, permessi per cure mediche e lavoro agile. 🔗 Leggi su Panorama.it

