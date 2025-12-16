Legge 104 cosa cambia da gennaio 2026 | chi può richiedere congedi lunghi e smart working prioritario

A partire da gennaio 2026, la Legge 106/2025 introduce importanti novità per i lavoratori fragili, tra cui un congedo straordinario fino a 24 mesi e l’assegnazione prioritaria dello smart working. Queste modifiche rafforzano le tutele e le opportunità di flessibilità, garantendo maggiore protezione e supporto a chi necessita di cure o assistenza.

Dal 2026 cambiano le tutele per i lavoratori fragili: con la Legge 1062025 arriva infatti un congedo straordinario fino a 24 mesi e la priorità assoluta allo smart working. Una riforma che ha l'obiettivo di rafforzare la Legge 104 e che punterebbe a garantire salute, continuità occupazionale e rientri al lavoro più sostenibili. Fanpage.it LEGGE 104 ? TUTTE LE NOVITà DAL 1 OTTOBRE INVALIDI DISABILI - AGEVOLAZIONI BONUS PENSIONI INVALIDITà Più sotto sono elencate fonti esterne e aggiornamenti collegati all’evento. Legge 104, cosa cambia da gennaio 2026: chi può richiedere congedi lunghi e smart working prioritario - Dal 2026 cambiano le tutele per i lavoratori fragili: con la Legge 106/2025 arriva infatti un congedo straordinario fino a 24 mesi e la priorità assoluta ... fanpage.it

Legge 104, congedo fino a 24 mesi e smart working prioritario: cosa cambia da gennaio 2026 - Fino a 24 mesi di congedo straordinario non retribuito, con conservazione del posto di lavoro, e una corsia preferenziale per accedere allo smart working a partire dal 2026. ilgazzettino.it

In arrivo modifiche sulla Naspi: ecco cosa cambia dal 2026 Con la legge di bilancio in discussione previste variazioni sull’indennità di disoccupazione - facebook.com facebook

Buonasera Antonio. Io invece le auguro di comprendere cosa legge. Aiuta. Un caro saluto x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati all’evento.