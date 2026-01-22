Trovato con 31 dosi di cocaina | bloccato dai carabinieri

Nella serata del 21 gennaio, i carabinieri di Vairano Patenora, frazione Scalo, hanno sequestrato 31 dosi di cocaina e arrestato un uomo, nel corso di un’operazione di controllo del territorio. L’intervento si inserisce in un’attività mirata a contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza della comunità locale.

Trovato in possesso di droga e arrestato. E' l'esito delle attività di controllo eseguite nella serata del 21 gennaio a Vairano Patenora, frazione Scalo, dai carabinieri della locale Stazione.I militari dell'Arma, nel corso di un servizio mirato al contrasto dei reati in materia di sostanze.🔗 Leggi su Casertanews.it Trovato in auto con dosi di cocaina: preso dai militariNella mattinata di mercoledì a Bondeno, durante un normale controllo stradale, i Carabinieri hanno trovato un uomo in possesso di dosi di cocaina. Atteggiamento sospettoso, i carabinieri lo fermano: trovato con 81 dosi di cocainaI carabinieri di Aprilia hanno arrestato un giovane di 21 anni, residente a Pomezia, durante un controllo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Chianche - Sorpreso con dosi di cocaina e proventi dell'attività di spaccio, arrestato un uomo del posto; Savona, trovato in possesso di 41 dosi di cocaina: arrestato dalla Squadra Mobile della Polizia; Perugia, arrestato 18enne con quasi 100 grammi di cocaina: operazione dei Carabinieri a Farneto di Colombella; Palermo, un inseguimento in moto, l'arresto e poi il sequestro di droga: arrestati un padre e un figlio. Nasconde tra gli indumenti dosi di cocaina e hashish, 28enne arrestatoUn 28enne trovato dai carabinieri di Oppeano con addosso dosi di cocaina e hashish: arrestato per spaccio di sostante stupefacenti. veronaoggi.it Arrestato a Mesagne 41enne trovato con 17 dosi di cocaina in casa. Operazione della Polizia di Brindisi facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.