Bloccato dai carabinieri lancia la cocaina nel cortile di un condominio | 29enne arrestato

Nel pomeriggio del 19 dicembre, i carabinieri hanno arrestato un 29enne nigeriano nella zona tra Via San Leonardo e Via Brescia. Durante il fermo, l’uomo ha tentato di disfarsi di alcune sostanze, lanciandole nel cortile di un condominio. L’intervento ha portato al suo arresto e al sequestro della droga. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Nel pomeriggio del 19 dicembre i carabinieri hanno fermato un 29enne nigeriano, nella zona tra Via San Leonardo e Via Brescia. Lo straniero ha visto i militari ed ha tentato di scappare. Il giovane è stato rapidamente raggiunto, circondato e bloccato in un'area verde di Via Brescia, mentre. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Bloccato dai carabinieri lancia la cocaina nel cortile di un condominio: 29enne arrestato Leggi anche: Via Paradigna, entra di notte nel cortile di una casa: 23enne arrestato dai Carabinieri Leggi anche: Napoli, marocchino 29enne arrestato per tentata violenza sessuale su una donna: bloccato dai passanti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lancia droga dal finestrino dell'auto in corsa: fermato e arrestato dai carabinieri - Un 34enne originario di Maddaloni è stato arrestato nel giorno di Natale dai carabinieri a Marcianise per spaccio di droga. casertanews.it

Carabinieri, un arresto per possesso di 200 grammi di cocaina - La mattina del 17 dicembre scorso, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 22enne, ritenuto presunto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio ... corrierecesenate.it

Cocaina e hashish pronti per il mercato: i Carabinieri bloccano due spacciatori a Lamezia - Arrestato un 56enne con dosi di cocaina e denunciato un giovane straniero in possesso di hashish, marijuana e contanti. corrieredellacalabria.it

Escandescenze in Piazza IV Novembre, traffico bloccato e intervento di Carabinieri e 118 Momenti di forte tensione nella serata di ieri in Piazza IV Novembre a Fontana, dove una donna di nazionalità straniera, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso - facebook.com facebook

A Caivano i carabinieri arrestano pusher 25enne. Bloccato durante un posto di controllo #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.