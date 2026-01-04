A partire dal 2026, Pontedera investe nella manutenzione dei parchi pubblici, con una spesa prevista di 560 mila euro annuali. L’amministrazione comunale, attraverso l’assessore Mattia Belli, punta a migliorare il decoro urbano e rafforzare le aree verdi della città, garantendo interventi mirati e sostenibili per i prossimi tre anni. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un ambiente urbano più curato e rispettoso del verde.

Rivoluzione del verde e dei parchi pubblici in vista dei prossimi anni a Pontedera. L’assessore ai lavori pubblici con deleghe anche al decoro e alla forestazione urbana, Mattia Belli, ha annunciato che da questo 2026, e sicuramente per i prossimi tre anni, l’amministrazione ha stanziato 110.000 euro in più all’anno per la manutenzione del verde, a cui si aggiungerà anche un servizio per la cura dei giochi nei parchi pubblici. Il 31 dicembre scorso è scaduto l’affidamento per la cura del verde in città e nelle frazioni, che è stato prorogato di 6 mesi in attesa che venga bandita la nuova gara per il nuovo affidamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Sarà un 2026 più verde. Manutenzione dei parchi Sale a 560mila euro la spesa

