Spesa farmaceutica | Schillaci chiede ad Aifa chiarimenti su deficit di 2,85 miliardi e governance nazionale

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha scritto all’Aifa per chiedere spiegazioni sul deficit di 2,85 miliardi di euro nella spesa farmaceutica. La lettera arriva dopo che i costi sono saliti in modo preoccupante, e ora si cerca di capire come intervenire. La questione tiene banco tra politici e operatori del settore, mentre si cerca una soluzione concreta.

La spesa farmaceutica in Italia è finita al centro di un acceso dibattito, con il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha inviato una lettera all'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) il 4 febbraio 2026, chiedendo chiarimenti urgenti sull'aumento dei costi. La missiva, giunta in un momento di crescente tensione tra l'Agenzia e le Regioni, mira a fare luce su un deficit di 2,85 miliardi di euro accumulato nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2025. Questa richiesta segna un punto di svolta nella gestione della spesa sanitaria nazionale e solleva interrogativi sulla sostenibilità del sistema.

