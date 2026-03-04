Innovazione mobilità e reti urbane | città più smart grazie a InDRA

Il progetto InDRA, acronimo di “Intelligenza Distribuita per Reti Avanzate”, mira a rendere le città più intelligenti e sicure attraverso l’uso di intelligenza artificiale applicata ai servizi di mobilità e alle infrastrutture urbane. Sono coinvolti enti e aziende che lavorano insieme per integrare tecnologie innovative nelle reti cittadine. L’obiettivo è migliorare la gestione degli spazi pubblici e dei sistemi di trasporto.

Città più smart e sicure grazie al progetto InDRA "Intelligenza Distribuita per Reti Avanzate": i servizi legati alla mobilità e alle infrastrutture urbane diventano smart grazie all'intelligenza artificiale posta al servizio del cittadino e dell'impresa. È questo l'obiettivo del partenariato guidato da Sapienza Università di Roma insieme a Open Fiber, Huawei, Lutech, FibreConnect e PTS, con l'avvio della sperimentazione di piattaforme di Edge Cloud Computing (ECC) installate nei nodi della rete fissa (POP) di Open Fiber.

