Mobilità sostenibile | innovazione e sfide per un futuro più vivibile

Il convegno inaugurale di Most, il centro di ricerca dedicato alla mobilità sostenibile finanziato dal Pnrr, si è svolto recentemente a Roma. L'evento ha riunito esperti e rappresentanti istituzionali per discutere le innovazioni e le sfide legate a un futuro più sostenibile e vivibile, evidenziando l'importanza di sviluppare soluzioni innovative nel settore della mobilità.

Il punto di Giovannini. La scorsa settimana, presso l’auditorium della Confindustria di Roma, si è svolto il convegno inaugurale di Most, il centro di ricerca finanziato con i fondi del Pnrr che opera a Milano sulla mobilità sostenibile. Nei due giorni dell’evento non si è parlato solo di politiche e strategie: sono state presentate innovazioni e sperimentazioni che spaziano dalle biciclette alle navi, fino agli aerei, capaci di trasformare la ricerca in soluzioni concrete per l’intera filiera della mobilità sostenibile. Quando il governo Draghi decise di creare questo centro di ricerca, uno dei cinque finanziati dal Pnrr, l’obiettivo era chiaro: la mobilità sostenibile richiede non solo regole, ma anche soluzioni innovative. Ildenaro.it Mobilità urbana: Torino laboratorio europeo per l’innovazione sostenibile - Mobilità urbana: una sfida sistemica che coinvolge startup, investimenti e impatto. economyup.it

Sostenibilità, Hackathon2030: tre sfide per un'innovazione digitale sostenibile - La Puglia al centro dell'innovazione digitale, grazie a Hackathon2030, l'evento promosso da Dxc Technology, una delle principali società di servizi tecnologici globali, in ... iltempo.it

Furti, mobilità sostenibile e la Corrida di Natale: cosa è successo questa settimana nelle città gemellate - facebook.com facebook

Mobilità sostenibile a Milano, #Repower premia le buone idee?? vaielettrico.it/mobilita-soste… x.com