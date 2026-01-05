LEGO Smart Play annunciata la più grande innovazione di sempre con i mattoncini intelligenti

LEGO Smart Play è la recente innovazione del marchio, che integra i tradizionali mattoncini con elementi tecnologici interattivi. Questa piattaforma mira a offrire un’esperienza di gioco più coinvolgente e educativa, unendo la creatività manuale con funzionalità digitali. Con questa novità, LEGO si propone di arricchire il modo in cui bambini e ragazzi si avvicinano al mondo della costruzione e dell’apprendimento.

LEGO ha presentato LEGO Smart Play, una nuova piattaforma di gioco che punta a ridefinire l'esperienza dei mattoncini combinando costruzione fisica e tecnologia interattiva. L'azienda la descrive come "la più grande innovazione di sempre", paragonabile per impatto alla nascita della minifigure nel 1978. Il sistema è stato svelato in occasione del CES 2026, durante la prima conferenza stampa ufficiale di LEGO all'interno della fiera. L'obiettivo dichiarato è trasformare il gioco tradizionale in un'esperienza dinamica, capace di rispondere in tempo reale alle azioni del giocatore. Il cuore di LEGO Smart Play è lo Smart Brick, un mattoncino 2×4 che funge da vero e proprio cervello del sistema.

