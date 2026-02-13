' Ingrato’ doppia data per il nuovo spettacolo di Antonio Ornano

Antonio Ornano ha annunciato due date per il suo nuovo spettacolo '(In)grato' dopo aver registrato il tutto esaurito nelle passate stagioni. La scelta di Ferrara, con le serate previste il 21 febbraio e il 5 marzo alle 21, deriva dall’interesse cresciuto del pubblico e dalla domanda di vedere il suo spettacolo dal vivo.

Doppia data e doppio sold out, dopo il successo delle precedenti stagioni, per Antonio Ornano, ora con il suo nuovo spettacolo ‘(In)grato’, in programma al Teatro Nuovo di Ferrara il 21 febbraio e il 5 marzo (ore 21). In un’epoca di ‘ricette per la felicità’ in cui tutti pare facciano a gara nel mostrare quanto siano grati alla vita per i doni ricevuti, in cui bisogna essere fautori della propria esistenza, in cui tutto dipende semplicemente da noi e dalla nostra predisposizione a connetterci con l’energia vibrazionale dell’universo, c’è chi magari resta un po’ perplesso. La sensazione è che siamo talmente impegnati a cercare di diventare quello che il mondo vorrebbe che abbiamo dimenticato quello che siamo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

