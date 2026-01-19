L’esterno belga del Milan, Saelemaekers, ha sostenuto gli esami dopo l’infortunio subito. Sono emersi dettagli sulle sue condizioni e sulla durata del recupero. Seguiamo gli aggiornamenti ufficiali per conoscere l’impatto dell’infortunio sulla sua presenza in campo e le implicazioni per il reparto offensivo dei rossoneri.

Kaiki Bruno Como: offerta al Cruzeiro per il terzino sinistro. Le cifre e la formula del possibile acquisto dei lariani Toth Bournemouth: visite mediche, firma e ufficialità. Juventus e Lazio superate, dentro all’operazione per il gioiello ungherese! Ultimissime Calciomercato Venezia: vicinissimo Dagasso! Bruciata la concorrenza del Genoa, cosa è accaduto nella trattativa con il Pescara Calciomercato Fiorentina, pressing continuo su Fabbian: nuovi contatti dopo il gol alla Viola! Cosa filtra Infortunio Saelemaekers: l’esito degli esami dell’esterno belga. Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere fuori. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Saelemaekers: l’esito degli esami dell’esterno belga. Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere fuori. Le ultimissime

Leggi anche: Infortunio Dovbyk: svelato l’esito degli esami dell’attaccante! È a rischio per Juve Roma? Ecco quanto dovrà stare fuori e le sue condizioni ufficiali

Infortunio Neres, l’esito degli esami: le condizioni del brasiliano e quanto starà fuori. Comunicato ufficiale

Ecco le ultime novità sull’infortunio di Neres: sono stati resi noti gli esiti degli esami medici, che chiariscono le condizioni dell’attaccante brasiliano e il periodo di assenza previsto. Di seguito, il comunicato ufficiale con tutte le informazioni aggiornate.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Saelemaekers infortunato: l'esito degli esami e le novità verso Roma-Milan - Gli aggiornamenti sulle condizioni dell'esterno rossonero, costretto al cambio nel corso della partita contro il Lecce ... tuttosport.com