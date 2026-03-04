Infortunati Verona | si fermano Bella-Kotchap e Tobias Slotsager Le loro condizioni ufficiali e quanto rimarranno ai box

Due giocatori dell’Hellas Verona, Bella-Kotchap e Tobias Slotsager, si sono fermati a causa di infortuni durante le ultime partite. Le loro condizioni ufficiali indicano che entrambi dovranno rimanere lontani dal campo per un certo periodo, senza specificare ancora i tempi di recupero. La situazione ha causato preoccupazione tra i tifosi e il staff tecnico della squadra.

