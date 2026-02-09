Infortunati Atalanta | si fermano Scamacca e De Ketelaere Le loro condizioni e quanto potrebbero stare fuori

Due giocatori chiave dell’Atalanta si sono fermati prima della partita contro la Cremonese. Scamacca e De Ketelaere hanno accusato problemi fisici durante il riscaldamento e sono stati costretti a lasciare il campo. La società ancora non ha comunicato ufficialmente le durata dei rispettivi stop, ma si parla di alcune settimane di assenza. I tifosi sono preoccupati, perché la squadra si trova già in difficoltà e perdere altri giocatori non aiuta. La partita, che avrebbe dovuto essere un’occasione per risollevare il morale, si trasforma così in

Atalanta, stop nel riscaldamento per De Ketelaere: va in tribuna, ecco cosa si è fattoAssenza dell'ultimissima ora in casa Atalanta, ufficializzata dal club bergamasco a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro la Cremonese. Charles De Ketelaere, scelto come titolare da ... calciomercato.com Serie A: infortunati, squalificati e diffidatiL'elenco sempre aggiornato di tutti i calciatori infortunati, squalificati o diffidati del campionato di Serie A, con la data prevista per il rientro. goal.com Tutti gli infortuni dei giocatori dell'Hellas Verona FC di questa stagione. E relative presenze, sulle 24 giornate di Serie A. Suslov, fuori da metà agosto per la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Akpa Akpro, fuori per dodici partite (Como, Genoa, Atalanta, facebook Brutte notizie oltre al KO contro l' #Atalanta Il #Parma perde #Valenti per infortunio: ecco cosa filtra x.com

