Infortunati Atalanta | si fermano Scamacca e De Ketelaere Le loro condizioni e quanto potrebbero stare fuori

Due giocatori chiave dell’Atalanta si sono fermati prima della partita contro la Cremonese. Scamacca e De Ketelaere hanno accusato problemi fisici durante il riscaldamento e sono stati costretti a lasciare il campo. La società ancora non ha comunicato ufficialmente le durata dei rispettivi stop, ma si parla di alcune settimane di assenza. I tifosi sono preoccupati, perché la squadra si trova già in difficoltà e perdere altri giocatori non aiuta. La partita, che avrebbe dovuto essere un’occasione per risollevare il morale, si trasforma così in

Atalanta, stop nel riscaldamento per De Ketelaere: va in tribuna, ecco cosa si è fattoAssenza dell'ultimissima ora in casa Atalanta, ufficializzata dal club bergamasco a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro la Cremonese. Charles De Ketelaere, scelto come titolare da

