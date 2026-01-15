Povertà ed esclusione sociale | l’allarme Caritas sul gioco d’azzardo
Il rapporto della Caritas Italiana, pubblicato il 16 novembre 2025, analizza la diffusione della povertà e dell’esclusione sociale nel nostro Paese. In questa edizione, particolare attenzione viene dedicata al ruolo del gioco d’azzardo come fattore di vulnerabilità, evidenziando le sfide che questa problematica rappresenta per le fasce più deboli della popolazione. Un'analisi che invita a riflettere sulle misure di contrasto e prevenzione.
Gaeta, 15 gennaio 2026 – Il 16 novembre 2025 la Caritas Italiana ha pubblicato la ventinovesima edizione del Rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia. Il Rapporto focalizza quei fenomeni “fuori campo” che rimangono spesso ai margini della società italiana: disuguaglianze economiche, povertà multidimensionali, azzardo industriale di massa, violenza sulle donne, povertà energetica. Tra i “fuori campo” analizzati, il Rapporto dedica particolare attenzione alla deriva nazionale dell’azzardo industriale di massa: nel 2024 in Italia sono stati scommessi 157 miliardi di euro, con perdite per quasi 22 miliardi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
