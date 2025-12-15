Nintendo Switch 2 Nintendo migliora la compatibilità con i giochi Switch 1 | la nuova lista include Resident Evil 4

Nintendo Switch 2 si distingue per un'attenzione particolare alla compatibilità con i giochi della generazione precedente. La nuova lista di titoli supportati si arricchisce, tra cui spicca anche Resident Evil 4. Questa strategia mira a offrire agli utenti un'esperienza più completa e fluida, garantendo continuità e soddisfazione per tutti gli appassionati di Nintendo.

Nintendo continua a rafforzare uno degli aspetti più importanti di Nintendo Switch 2: la compatibilità con il vasto catalogo di Switch 1. Nelle ultime ore la compagnia ha pubblicato un nuovo aggiornamento che migliora il funzionamento di diversi giochi Switch 1 sulla nuova console. L’obiettivo è garantire un’esperienza stabile e senza compromessi. Tra i titoli ora pienamente compatibili spicca anche Resident Evil 4. Un segnale chiaro dell’impegno di Nintendo sul lungo periodo. L’aggiornamento amplia la lista dei giochi Switch 1 che rientrano ufficialmente tra quelli completamente compatibili con Nintendo Switch 2. Game-experience.it

The Power to Play Trailer – Nintendo Switch 2

