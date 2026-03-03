francesco maestrelli unico superstite italiano delle qualificazioni a indian wells

Solo un italiano rimane nelle qualificazioni di Indian Wells e si tratta di Francesco Maestrelli, che affronterà l’argentino Thiago Agustin Tirante. L’obiettivo del giocatore è proseguire la propria avventura nel torneo e ottenere l’ingresso nel tabellone principale del primo Masters 1000 dell’anno. La partita è prevista come prossimo impegno per Maestrelli, che cerca di avanzare nel torneo.

Rimane soltanto un italiano nelle qualificazioni di Indian Wells. Si tratta di Francesco Maestrelli, che cercherà contro l’argentino Thiago Agustin Tirante non solo la prosecuzione di un bel momento a livello personale, ma anche l’ingresso nel tabellone principale del primo Masters 1000 dell’anno. Vittoria di spessore notevolissimo per Francesco Maestrelli, che va a battere in modo rocambolesco il cileno Nicolas Jarry per 6-4 4-6 7-6(7). Nelle due ore e 39 minuti accade di tutto: Maestrelli vince il primo set rimontando da 0-40 nel game decisivo sul 5-4, poi perde il secondo dopo che non c’era stato alcun break fino a quello a 15 di Jarry. Quindi il terzo, in cui l’italiano non sfrutta una palla break sul 4-4, poi nel tie-break va sotto 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

Australian Open 2026, Francesco Maestrelli supera le qualificazioni ed accede al main draw! Out Zeppieri e TravagliaFrancesco Maestrelli, numero 24 del seeding cadetto, rimonta ed elimina il serbo Dusan Lajovic, testa di serie numero 13, con lo score di 4-6 6-4 6-3...

