Indian Wells ecco quando debuttano Sinner e Musetti Sabato l' esordio di Alcaraz

A Indian Wells, Sinner e Musetti prenderanno il via direttamente dal secondo turno, mentre sabato sarà il turno di Alcaraz nel torneo. Jannik sfiderà uno tra Ducksworth e il qualificato ceco Svrcina. La competizione si prepara a vedere all'opera i tre giocatori italiani e il primo match di Alcaraz nel tabellone principale.

Sarà venerdì 6 marzo il giorno del debutto di Jannik Sinner ad Indian Wells. La testa di serie numero due esordirà direttamente al secondo turno nel Masters 1000 californiano, in virtù del bye, contro uno tra l’australiano James Duckworth e il qualificato ceco Dalibor Svrcina. Sinner è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone di Indian Wells, mentre il suo grande rivale, Carlos Alcaraz, sarà in quella alta e debutterà sabato 7 marzo. I primi due giocatori del mondo, come sempre succede, si alterneranno. Sinner potrebbe anche debuttare la notte tra venerdì e sabato, dato che Indian Wells prevede la sessione serale, a partire dalle 3 ora italiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Tempo di esibizioni a Indian Wells! Matteo Berrettini e Jasmine Paolini hanno partecipato all'esibizione di doppio misto "Tie Break Ten", contro la coppia Ribakina/Fritz Siete belli ragazzi skysporttennis facebook

Gli italiani in campo oggi al primo turno di Indian Wells: Berrettini vs. Mannarino secondo match dopo le 22 italiane (circa mezzanotte) Bellucci vs. Diallo secondo match dopo le 20 italiane (circa le 22) x.com