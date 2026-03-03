Indian Wells 2026 effettuati i sorteggi | il percorso di Sinner e degli altri Azzurri

Il sorteggio del tabellone del singolare maschile di Indian Wells 2026 è stato effettuato e ha definito il percorso dei tennisti italiani. Tra questi, ci sono alcuni giocatori che affronteranno le prime sfide nel torneo, mentre altri si preparano a incontrare avversari di livello più alto nelle fasi successive. La competizione si svolgerà nel deserto californiano dal 3 marzo, con i match che promettono grande spettacolo.

Miami, 3 marzo 2026 – Il sorteggio del tabellone del singolare maschile di Indian Wells delinea il percorso di Jannik Sinner e degli altri azzurri nel primo Atp Masters 1000 della stagione, al via mercoledì 4 marzo (in diretta tv e streaming) sul cemento della California, con una sessione mattutina (tarda serata in Italia) e una serale, nella notte italiana. Il numero 2 del mondo torna in campo dopo il torneo Atp di Doha e come tutte le teste di serie usufruirà di un bye: esordio al secondo turno, più avanti nella settimana, contro il vincente della sfida tra l’australiano James Duckworth e un qualificato. Al terzo turno, nel primo vero esame del torneo, Sinner troverebbe uno tra Tomas Martin Etcheverry, Stefanos Tsitsipas e Denis Shapovalov. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

