Indian Wells 2026 Binaghi difende Stefanini | Minacce intollerabili siamo al suo fianco

Durante il torneo di Indian Wells 2026, il presidente della federazione ha espresso solidarietà a una tennista, definendo le minacce ricevute come gravissime e inaccettabili. Sono state segnalate l'invio di immagini di armi, la diffusione di dati personali e intimidazioni rivolte all’atleta, elementi che rappresentano un'accelerazione preoccupante e del tutto estranea allo sport.

“Le minacce subite da Lucrezia Stefanini sono un fatto gravissimo e intollerabile. L’invio di immagini di armi, la conoscenza di dati personali e le intimidazioni rivolte a un’atleta rappresentano un salto di qualità inquietante che nulla ha a che fare con lo sport”. Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente Fitp, in merito alle minacce subite dagli scomettitori e denunciate in un video dalla tennista azzurra prima del match del primo turno di qualificazione, a Indian Wells, perso contro l’andorrana Jimenez Kasintseva. “Chi pensa di poter condizionare una partita attraverso la paura, o di colpire una giocatrice per interessi legati alle scommesse, deve sapere che si muove su un terreno criminale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indian Wells 2026, Binaghi difende Stefanini: “Minacce intollerabili, siamo al suo fianco” Lucrezia Stefanini subisce la rimonta di Jimenez Kasintseva ed esce al primo turno delle qualificazioni di Indian WellsSi ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel tabellone di qualificazione del torneo WTA Masters 1000 di Indian Wells. Leggi anche: Indian Wells 2026 al via: Sinner torna nel “Sunshine Double”, tutto live su Sky e NOW Una selezione di notizie su Indian Wells. Temi più discussi: Tennis, Indian Wells: Sinner nella parte di tabellone di Mensik; Stefanini shock a Indian Wells: Minacciata di morte, mi hanno mandato la foto di una pistola; Tennis, minacce di morte a Stefanini, Binaghi: Noi al fianco di Lucrezia; Il caffè del lunedì: i temi della settimana - LiveTennis.it. Berrettini-Mannarino oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingMercoledì 4 marzo prende il via ufficialmente il primo Masters1000 della stagione. Sui campi di Indian Wells (USA) si farà sul serio e Matteo Berrettini ... oasport.it Sinner all'Atp Indian Wells 2026, il tabellone e gli avversariIl tennista altoatesino e numero 2 del mondo esordisce al secondo turno del Master 1000 contro il vincente della sfida tra l'australiano Duckworth e un qualificato. Il torneo è in diretta su Sky Sport ... tg24.sky.it Indian Wells inizia bene per Aryna Sabalenka La bielorussa, numero uno del ranking WTA, ha ricevuto la fatidica domanda dal compagno Georgios Frangulis, imprenditore Brasiliano, in uno dei templi più iconici del tennis mondiale #tennis #Sabalenk x.com Il Presidente Angelo Binaghi e tutta la Federazione si schierano al fianco di Lucrezia Stefanini dopo le minacce ricevute a Indian Wells. facebook