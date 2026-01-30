Velazquez torna a parlare del suo breve passaggio a Udine, dove ha passato poco tempo. L’allenatore del Levski Sofia si concentra sul suo modo di interpretare il calcio, che non si impara in pochi minuti. Ricorda di aver pagato l’adattamento in Italia e di aver creduto molto nell’esplosione di De Paul, ora in forza all’Udinese. Ora guida il club bulgaro in testa alla classifica e si dice convinto delle sue idee di gioco.

Il viaggio di Julio Velázquez parte una trentina d’anni fa in uno spogliatoio di ragazzini a Valladolid, Spagna del sud. Lui ha quindici anni, gioca a centrocampo, ma si diverte più a parlare di schemi e tattiche. Ammira le pedine che si muovono sulla lavagnetta e sogna un giorno di farlo anche lui. Così sceglie di provare. Si mette in gioco, inizia ad allenare i ragazzi di sette anni. “Sono sempre stato precoce, spesso il più giovane. Ho abituato presto a rapportarmi con i più grandi. E ho allenato in tutte le categorie, dai ragazzini alla Liga e la Serie A”. Oggi ha 44 anni e siede sulla panchina del Levski Sofia, in Bulgaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Velazquez: "A Udine poco tempo, ho un'idea di calcio che non si inculca in 5 minuti..."

