decenni di maltrattamenti fra le mura domestiche la moglie denuncia e lo fa allontanare da casa

Una donna ha denunciato anni di maltrattamenti subiti in ambito domestico, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La Squadra Mobile di Pisa ha notificato un provvedimento di allontanamento e divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 54 anni, emesso dal Gip della città, per tutelare la vittima e mettere fine alle violenze.

© Corrieretoscano.it

PISA – La Squadra Mobile della questura di Pisa, negli scorsi giorni, ha notificato ad un 54enne un provvedimento emesso dal Gip della citta? della torre pendente che dispone l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da questa frequentati. Le indagini sono scaturite dopo la denuncia presentata alla Procura di Pisa dalla moglie dell’indagato, di origini marocchine, che ha riferito di essere sposata da circa venti anni con l’indagato, ma che, a partire dal 2010, la convivenza con l’uomo era diventata intollerabile a causa del suo comportamento via via sempre piu? aggressivo. Corrieretoscano.it

