Villaseta completata la segnaletica sui dossi in via Caduti di Marzabotto
A Villaseta, è stata completata la segnaletica orizzontale sui dossi artificiali di via Caduti di Marzabotto, a seguito dei lavori di rifacimento della strada. La nuova segnaletica mira a migliorare la sicurezza stradale e la visibilità lungo il tratto interessato. L’intervento si inserisce nel quadro delle opere di riqualificazione urbana per garantire un ambiente più sicuro per pedoni e automobilisti.
🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
