Incontro per gli auguri natalizi tra il NSC Avellino e il Comandante Provinciale dei Carabinieri

Nella giornata odierna, il Segretario Provinciale del NSC di Avellino, Oreste Antonio Mangino, ha incontrato il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Angelo Zito, per scambi di auguri natalizi. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e collaborazione tra le forze dell’ordine e il sindacato, nel rispetto delle tradizioni e del ruolo istituzionale di entrambe le parti.

Nella mattinata odierna, il Segretario Provinciale Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) di Avellino e Consigliere Regionale NSC Campania, Oreste Antonio Mangino, ha incontrato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, Colonnello Angelo Zito, per uno scambio di auguri in.

