Il pressing per cacciare Vannacci dal partito e l’irritazione dei leghisti veneti In agenda un incontro chiarificatore tra Salvini e l’ex generale

La richiesta di cacciare Roberto Vannacci dal partito si intensifica. I leghisti veneti sono già irritati e chiedono chiarezza. Domani Matteo Salvini incontrerà l’ex generale per cercare di calmare le acque, ma intanto il gesto più recente, l’apparizione del logo di un nuovo movimento chiamato “Futuro nazionale”, ha alimentato ulteriormente le tensioni dentro il partito.

Il pressing leghista per mandare Roberto Vannacci fuori dal Carroccio si fa sempre più incalzante. Specie dopo il gesto arrivato ieri in serata, che ha gelato il partito: l’apparizione del logo di un nuovo movimento, “Futuro nazionale”, possibile contenitore dei vannacciani e dei seguaci de Il mondo al contrario. Questo nonostante l’ex generale abbia precisato che si tratta «solo di un simbolo». Ma il tempismo dell’iniziativa ha fatto scattare l’allerta nel partito e, per alcuni, anche l’irritazione. Proprio per questo, nel fine settimana sarebbe stato fissato un « incontro chiarificatore » tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci.🔗 Leggi su Open.online

Matteo Salvini ha avvertito i leghisti vicini a Vannacci che uscire dal partito comporta il rischio di rimanere senza rappresentanza politica.

Negli ultimi mesi, le tensioni tra Vannacci e Salvini sembrano crescere, alimentando speculazioni su una possibile rottura all’interno della Lega.

