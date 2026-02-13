Istituito il Garante provinciale dei diritti delle persone disabili Di Cecilia | Ringrazio il presidente Buonopane e i colleghi

Il consigliere Franco Di Cecilia ha annunciato l’istituzione del Garante provinciale dei diritti delle persone disabili ad Avellino, una decisione presa all’unanimità dal Consiglio Provinciale su sua proposta. Di Cecilia ha ringraziato il presidente Buonopane e i colleghi per aver supportato l’idea, che mira a migliorare concretamente l’assistenza e la tutela delle persone con disabilità nella provincia. La proposta ha ricevuto il via libera dopo mesi di confronti e dibattiti tra i rappresentanti politici locali.

Approvata all'unanimità l'istituzione, per iniziativa del consigliere Franco Di Cecilia, del Garante provinciale dei diritti delle persone disabili Il Consiglio Provinciale di Avellino, su iniziativa del consigliere Franco Di Cecilia, ha approvato all'unanimità l'istituzione del Garante provinciale dei diritti delle persone disabili ed il relativo regolamento. Si tratta di un'importante figura di riferimento per tanti cittadini e famiglie, trait d'union tra questi e le istituzioni. Con questo provvedimento la Provincia intende anche sensibilizzare i Comuni ad assumere analoghe iniziative e a raccordarsi col Garante provinciale, allo scopo di promuovere una maggiore inclusione personale e sociale del disabile, autentica cartina di tornasole dei livelli democratici di una comunità.