Puglia due tamponamenti in serata | nove auto coinvolte dodici feriti fra cui bambini Nel foggiano e nel brindisino

Nella serata in Puglia, due tamponamenti hanno causato il coinvolgimento di nove auto e il ferimento di dodici persone, tra cui alcuni bambini. La prima collisione si è verificata sulla strada statale 89, in provincia di Foggia, e ancora non si conoscono le cause. Cinque veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente che ha provocato ferite lievi a otto persone. I soccorsi sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale. La dinamica esatta resta da chiarire.

Strada statale 89, in provincia di Foggia: tamponamento per cause da dettagliare. Sono rimaste coinvolte cinque vetture, sono rimaste ferite non gravemente otto persone. Strada provinciale Oria-Manduria: tamponamento anche in questo caso per cause da dettagliare. Quattro automobili coinvolte, quattro feriti e tra questi una bambina. Incidenti in serata.