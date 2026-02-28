Tram deragliato a Milano due morti e 48 feriti | l’ipotesi di un guasto al freno d’emergenza dopo il malore dell’autista

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 febbraio, causando due morti e 48 feriti. Le telecamere di bordo sono state analizzate per raccogliere prove e si ipotizza che un guasto al freno d’emergenza possa aver contribuito all’incidente, avvenuto dopo il malore dell’autista. Nessuna altra informazione è stata ancora resa nota ufficialmente.

(Adnkronos) – Sono state acquisite le immagini delle telecamere di bordo del tram della linea 9 che nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 febbraio, è deragliato a Milano, provocando due vittime e decine di feriti. I filmati, insieme a quelli presenti lungo viale Vittorio Veneto, saranno analizzati dagli investigatori per verificare la versione fornita dall'autista.

Tram deragliato a Milano, due morti e 48 feriti. L’autista ammette di aver avuto un maloreUn bilancio pesantissimo, di due morti e 48 feriti e un tram deragliato nel cuore di Milano in pieno giorno.

Tram deraglia in viale Vittorio Veneto, due morti e 48 feriti: ipotesi malore per il conducenteIl tragico incidente avvenuto oggi nel cuore di Milano ha scosso profondamente l’intera cittadinanza, trasformando un normale pomeriggio di transito...

Milano: tram deragliato, due morti e sale a 54 il numero dei feriti. Il conducente: Stavo male e non ho attivato lo scambioMilano sotto shock dopo il grave indidente del tram deragliato che ha fatto due vittime e decine di feriti, due sono gravi. E' arrivato come un missile, racconta un testimone che ancora negli occhi ... tg.la7.it

Tram deragliato a Milano, il conducente: «Ho avuto un malore» VIDEOÈ di almeno due morti e 54 feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio nel centro di Milano, dove un tram della linea 9 è deragliato in viale Vittorio ... ilgazzettino.it

Un tram è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone. Due i morti, mentre sono 48 i feriti che hanno avuto bisogno di cure ospedaliere. Ha perso la vita un 60enne che non era a bordo del mezzo ma – - facebook.com facebook

Tram deragliato, Salvini “Fatto gravissimo, serve del tempo per capire le cause” x.com