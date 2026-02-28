Deragliamento a Milano autista | Ho avuto un malore ma c' è ipotesi guasto a sistemi di velocità e scambio al nuovo Tramlink

Un tram della nuova flotta Tramlink a Milano è deragliato durante un'operazione di routine. L'autista ha dichiarato di aver avuto un malore, mentre le autorità stanno valutando anche l'ipotesi di un guasto ai sistemi di velocità e scambio. Il veicolo, recentemente introdotto nella città e prodotto dall'azienda Stadler Valencia, è uscito dai binari senza provocare feriti.

Il mezzo deragliato apparteneva alla flotta dei nuovissimi Tramlink, arrivati da poco a Milano e prodotti dall'azienda Stadler Valencia. Provvisto di doppia cabina per bidirezionalità e di sistema di assistenza alla guida, è probabile che nell'incidente abbiano agito guasti tecnici al mezzo ". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

