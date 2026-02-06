Questa mattina un tir si è schiantato violentemente su una strada molto trafficata in Campania. La scena è stata impressionante, con il camion distrutto e il traffico in tilt per ore. La strada è rimasta chiusa per diverse ore mentre i soccorritori lavoravano sul luogo. Nessuno è ancora stato ufficialmente confermato ferito, ma le conseguenze sono state pesanti per chi percorreva quella tratta.

Un incidente di forte impatto ha mandato in tilt la viabilità questa mattina lungo uno dei collegamenti più trafficati della Campania. Un mezzo pesante è finito fuori strada, bloccando completamente una carreggiata e causando pesanti ripercussioni sul traffico. Sul posto sono scattati immediatamente i soccorsi, con la chiusura della strada per consentire le operazioni di emergenza e di messa in sicurezza. Tir fuori strada sul Raccordo Salerno-Avellino: cosa è successo. Lo schianto si è verificato nella mattinata di venerdì 6 febbraio lungo il Raccordo autostradale Salerno–Avellino, in direzione Salerno. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terribile incidente in Italia, schianto violento di un tir. Strada chiusa e traffico in tilt

Approfondimenti su Italia Tir

Un grave incidente si è verificato in Italia, coinvolgendo un tir e un'auto in un violento impatto.

Un tir con rimorchio si è schiantato questa mattina sul raccordo Salerno-Avellino a Fisciano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

INCIDENTE IN VIALE DE GASPERI, AUTO RIBALTATA E TRAFFICO IMPAZZITO ALL'ORA DI PUNTA | 03/10/2025

Ultime notizie su Italia Tir

Argomenti discussi: Cuneo, tragico schianto tra veicoli: 2 morti e 3 feriti nell’incidente stradale a Savigliano; Trapani. Domani i funerali di Giuseppe Salafia, morto nel terribile incidente al Lungomare; Terribile incidente a Bricherasio: investita da un'auto, morta Flavia Scapicchio; Marco Miotto muore a 22 anni nello schianto della sua Audi contro un muro a 500 metri da casa. Chi era.

Terribile incidente a Rivalta di Torino: scontro frontale tra due auto, morta una donna e due feritiUn'italiana di 55 anni è morta in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, in via Alfieri a Rivalta di Torino, tra le frazioni di Gerbole e Tetti Francesi. A scontr ... torinotoday.it

Terribile incidente a Napoli, operatore Asìa travolto dall’auto in corsaLa vittima, che in quel momento si trovava sul retro del mezzo per il carico dei bidoni della differenziata, è stata travolta violentemente nell'impatto ... internapoli.it

Ultim'ora e aggiornamento Terribile incidente: morta una donna investita da un'auto facebook