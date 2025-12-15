Incidente sulla Pontina | scontro tra quattro camion strada chiusa e traffico in tilt

Un incidente sulla Pontina ha coinvolto quattro camion all'altezza di Castel Romano, causando la chiusura temporanea della strada. L'incidente ha provocato disagi e traffico in tilt, richiedendo interventi di emergenza e la gestione della viabilità nella zona. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli automobilisti e le autorità locali.

Pontina chiusa a causa di un incidente all'altezza di Castel Romano che ha coinvolto quattro mezzi pesanti. Traffico deviato sulla viabilità locale.

