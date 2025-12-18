Incidente in autostrada tra auto e camion ci sono feriti Traffico bloccato per ore

Un grave incidente si è verificato questa mattina sull'autostrada A1 tra Orvieto e Orte, causando feriti e un blocco del traffico che perdura da ore. L’incidente coinvolge un’auto e un camion, creando disagi e rallentamenti significativi sulla tratta diretta verso Roma. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei coinvolti.

Orvieto, 18 dicembre 2025 – Grave incidente con persone ferite avvenuto nella prima mattinata di oggi, 18 dicembre sul tratto dell'autostrada A1 tra Orvieto e Orte, in direzione Roma. Nello scontro, avvenuto all'altezza del km 486, sarebbero rimaste coinvolte tre autovetture e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale sia di Orvieto che di Roma nord, i sanitari del 118 e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l'Italia. Il traffico è rimasto bloccato e l'autostrada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

