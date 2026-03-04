Incidente sulla Tangenziale di Napoli all’uscita Agnano | coinvolti due autocarri e un autobus traffico rallentato

Questa mattina sulla Tangenziale di Napoli, all’uscita di Agnano, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due autocarri e un autobus. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9:30 al chilometro 7 in direzione Pozzuoli. Il traffico è rallentato a causa dello scontro e sono stati registrati disagi sulla viabilità locale.

Il tamponamento è avvenuto questa mattina sulla Tangenziale di Napoli poco dopo le 9:30 al chilometro 7 in direzione Pozzuoli, poco prima dell’uscita di Agnano. Sul posto Polizia stradale e mezzi di soccorso. Un incidente si è verificato questa mattina, 4 marzo, lungo la Tangenziale di Napoli, dove un tamponamento ha coinvolto due autocarri e un autobus. Lo scontro è avvenuto poco dopo le ore 9:30, al chilometro 7 in direzione Pozzuoli, poco prima dell’uscita di Agnano. Le operazioni hanno riguardato sia la gestione del traffico sia la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente. A causa dell’incidente, la circolazione è stata temporaneamente ridotta a una sola corsia per consentire le operazioni di intervento e di sgombero della carreggiata. 🔗 Leggi su 2anews.it

Incidente tra due camion e un bus sulla Tangenziale di Napoli: ci sono feriti, traffico bloccato in direzione PozzuoliLo scontro tra i tre mezzi pesanti si è verificato nei pressi dello svincolo di Agnano: sul posto ambulanze e forze dell'ordine per soccorrere i...

