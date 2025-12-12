Incidente a Orbassano | ragazzo investito da un' auto mentre attraversa la strada è in condizioni molto gravi

Un incidente si è verificato a Orbassano nel pomeriggio di ieri, coinvolgendo un ragazzo maliano di 26 anni investito da un'auto mentre attraversava la provinciale 6 vicino alla rotonda con strada Stupinigi. Le sue condizioni sono risultate molto gravi. L'episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e avviato le indagini delle autorità.

Un ragazzo maliano di 26 anni è stato investito da un'auto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 11 dicembre 2025, mentre attraversava la provinciale 6 nelle vicinanze della rotonda all'incrocio con strada Stupinigi. Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è riservata. La vettura, una. Torinotoday.it

INCIDENTE CAMION-BICI: GRAVE UN CICLISTA A ORBASSANO https://www.torinocintura.it/2025/12/04/incidente-camion-bici-grave-un-ciclista-a-orbassano/ #orbassano #incidente #camion #bici #ferito #grave #valsusaoggi #valledisusa #valsusa - facebook.com Facebook

Orbassano: 26enne investito da un’auto, un altro grave incidente sulla Circonvallazione esterna - È ricoverato in ospedale in prognosi riservata il giovane 26enne, investito nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 11 dicembre) da un’auto mentre attraversava la Circonvallazione esterna di Orbassano. ecodelchisone.it scrive

Incidente a Orbassano: uomo investito vicino alla rotonda, trasportato in ospedale - Marinelli (Tre Merli Sotto Shock): "Quell'incrocio è insicuro, bisogna fare qualcosa di più e c'è già stato un morto" ... Secondo torinotoday.it

TORINO, CADAVERE VENTENNE TROVATO SUI BINARI

Video TORINO, CADAVERE VENTENNE TROVATO SUI BINARI Video TORINO, CADAVERE VENTENNE TROVATO SUI BINARI