Arezzo incidente sul lavoro | operaio 26enne gravemente ferito in un cementificio
Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Rassina, frazione di Castel Focognano, in provincia di Arezzo. Un operaio di 26 anni è rimasto gravemente ferito all’interno di un cementificio. L’incidente, avvenuto il 17 dicembre 2025, ha suscitato preoccupazione e richiesto l’intervento delle autorità competenti.
Nuovo infortunio sul lavoro in Toscana. E' accaduto stamattina, 17 dicembre 2025, a Rassina, frazione del comune di Castel Focognano
Infortuni: grave operaio 26enne nell'aretino - Arezzo, 17 dicembre 2025 – Intervento del 118 questa mattina alle 8:32 per un incidente sul lavoro a Rassina, in provincia di Arezzo.
Giovane operaio grave dopo un infortunio - CASTEL FOCOGNANO: Il lavoratore è stato soccorso in codice rosso e trasferito d'urgenza in ospedale.
