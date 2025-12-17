Arezzo incidente sul lavoro | operaio 26enne gravemente ferito in un cementificio

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Rassina, frazione di Castel Focognano, in provincia di Arezzo. Un operaio di 26 anni è rimasto gravemente ferito all’interno di un cementificio. L’incidente, avvenuto il 17 dicembre 2025, ha suscitato preoccupazione e richiesto l’intervento delle autorità competenti.

Giovane operaio grave dopo un infortunio - CASTEL FOCOGNANO: Il lavoratore è stato soccorso in codice rosso e trasferito d'urgenza in ospedale. toscanamedianews.it

