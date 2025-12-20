Incidente stradale a Genova | scontro tra scooter e auto due ragazze ferite

Alle ore 18:30 di ieri, a Genova, si è verificato un incidente tra uno scooter e un’auto all’incrocio tra via Rosselli e via Zara, un’area molto trafficata della città. Due ragazze sono rimaste ferite nello scontro. La Polizia è intervenuta per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Si consiglia di prestare attenzione alla viabilità nelle zone interessate.

Momenti di paura a Genova, dove poco dopo le 18:30 di ieri si è verificato un incidente stradale all'incrocio tra via Rosselli e via Zara, uno snodo particolarmente trafficato della viabilità cittadina. Per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter diretto verso levante e un' autovettura che procedeva in senso opposto si sono scontrati in modo semi-frontale. Due giovani sbalzate sull'asfalto. A seguito del violento impatto, la conducente dello scooter, una ragazza di 19 anni, e la passeggera, la sorella di 16 anni, sono state sbattute a terra.

