Incidente al cantiere della tangenziale | auto sterza per evitare l’impatto ferito un operaio

Un incidente si è verificato questa mattina in un cantiere della tangenziale, quando un’auto ha sbandato e ha evitato un impatto con un’operaia di 32 anni. L’auto ha sterzato bruscamente, sfiorando l’operaia, che è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un operaio di 32 anni, impegnato in un cantiere stradale, è rimasto ferito dopo essere stato sfiorato dal passaggio di un’auto. L’uomo ha riportato un trauma a una gamba. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, martedì 3 marzo, lungo la Sp11 tra Desenzano del Garda e Lonato del Garda, a pochi metri dall’uscita di Barcuzzi e dalla galleria San Zeno, dove da circa un anno sono in corso lavori. L’allarme è scattato intorno alle 22 in codice rosso. Sul posto sono intervenute un’automedica da Desenzano e un’ambulanza di Garda Emergenza. L’operaio lamentava forti dolori a una gamba, ma le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato trasportato all’ospedale di Desenzano del Garda per accertamenti e ricoverato in codice giallo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Incidente nel cantiere, corsa in ospedale per un operaio: è gravemente ferito

Un operaio di 29 anni è stato gravemente ferito in un cantiere edile a Veglie, nel Salento, dopo una caduta da altezza durante un intervento

Terribile incidente sul lavoro: crolla un'impalcatura alta dieci metri nel cantiere della galleria, sei operai rimasti feritiMERANO. Sei operai sono rimasti feriti nel pomeriggio di oggi (venerdi 27 febbraio) mentre si trovavano al lavoro nel cantiere del tunnel sotto Monte Benedetto. Durante le operazioni di getto di un so ... ildolomiti.it

Cede la soletta di cemento e travolge gli operai (FOTO), tremendo incidente sul lavoro nel cantiere della galleria: un uomo sepolto sotto le macerieMERANO. Un incidente sul lavoro tremendo con 6 operai rimasti feriti e trasportati in ospedale. Sono stati momenti di paura quelli vissuti nel pomeriggio di ieri al cantiere della circonvallazione di ... ildolomiti.it

