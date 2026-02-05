Operaio gravemente ferito in cantiere incidente causa caduta da altezza in corso di lavoro

Un operaio di 29 anni è caduto da un’altezza mentre lavorava in un cantiere a Veglie, nel Salento. È stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni gravi. L’incidente si è verificato durante un intervento di ristrutturazione affidato a una ditta di Copertino. Sul posto sono arrivati i soccorritori e i carabinieri, che ora indagano sulla dinamica dell’accaduto.

**Un operaio di 29 anni è stato gravemente ferito in un cantiere edile a Veglie, nel Salento, dopo una caduta da altezza durante un intervento per conto di una ditta con sede a Copertino. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di giovedì 5 febbraio 2026, è stato segnalato dai soccorsi immediati, che hanno trasportato il lavoratore in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Le prime informazioni indicano che il ferito era in fase di lavoro a un’altezza significativa, e la sua situazione clinica richiede ulteriori accertamenti per comprendere l’estensione delle lesioni.** La vittima, un giovane operaio residente nella zona, stava eseguendo un intervento in ambito edile quando si è verificato il sinistro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Veglie un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Rassina, frazione di Castel Focognano, in provincia di Arezzo.

